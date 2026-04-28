Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 172 şüpheliyi yakaladı.



Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 933 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 10 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 8 bin 987 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 595 lira ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

