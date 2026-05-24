Tekirdağ'da yağışlar kanolada verim beklentisini artırdı

Tekirdağ'da son dönemde etkili olan yağışlar, kanola üretiminde verim beklentisini artırdı.



Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklığın ardından yağışların çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.



Kuraklıktan dolayı bazı çiftçilerin ayçiçeğinden kanolaya yöneldiğini ifade eden Aksoy, "Kentte yaklaşık 210 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı. Kış yağışlarının düzenli gerçekleşmesi ürün gelişimine olumlu katkı sağladı. Son günlerde etkili olan yağışlar da üreticinin verim beklentisini artırdı." dedi.



Aksoy, yağışların bölgedeki tarım ürünlerine bereket getirdiğini belirtti.



Bu yıl kanolada rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Aksoy, "Yağışların bol ve bereketli olması, kışlık yağışların düzgün gelmesiyle birlikte Allah kaza bela vermezse dekarda 380-400 kilogram civarında verim bekliyoruz. Diğer yıllara göre yağışların, verimlerde daha yüksek olması çiftçiyi mutlu edecek." diye konuştu.



Ürünlerin hasat edilip ambara girene kadar kesin verim değerlendirmesi yapmanın doğru olmayacağını dile getiren Aksoy, mevcut verilere göre geçen yıla kıyasla buğday, arpa ve kanolada yüzde 20 ila 30 arasında verim artışı beklendiğini ifade etti.



Aksoy, anıza ekilen ayçiçeğinde de yağışların sürmesi halinde yüksek verim alınabileceğini belirterek, bütün çiftçiler için sezonun kazasız, belasız, verimli bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.



Üretici Mustafa Yıldız da yağışların bütün üreticileri sevindirdiğini dile getirerek, diğer yıllara göre verimlerde güzel bir artış beklediklerini ifade etti.







