        Tekirdağ'da yapay zeka destekli "Namık Kemal belgeseli" öğrencilere tanıtıldı

        Tekirdağ'da yapay zeka destekli "Namık Kemal belgeseli" öğrencilere tanıtıldı

        Tekirdağ'da yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan "Namık Kemal belgeseli" üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yapay zeka destekli "Namık Kemal belgeseli" öğrencilere tanıtıldı

        Tekirdağ'da yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan "Namık Kemal belgeseli" üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gösterimde, ünlü şair ve yazar Namık Kemal'in hayatı ve eserleri dijital ortamda yeniden canlandırıldı.

        Etkinlik kapsamında hazırlanan yapay zeka destekli içerikte, Namık Kemal'in dönemi, düşünce yapısı ve edebi kişiliği görsel ve işitsel unsurlarla öğrencilere aktarıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, belgeselin Namık Kemal Evi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesinin destekleriyle hazırlandığını söyledi.

        Çalışmanın Namık Kemal'in daha iyi tanınmasına katkı sağlayacağını aktaran Karaküçük, yapımcı Ertuğrul Sevim'e ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Karaküçük, bu tür çalışmaların hem kültürel mirasın korunmasına hem de genç nesillere daha etkili şekilde aktarılmasına katkı sağladığını kaydetti.

        Belgeseli izleyen NKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Gamze Bilgin ise Namık Kemal hakkında bilmedikleri birçok detayı öğrendiklerini dile getirdi.

        Namık Kemal'in önemli bir kişi olduğunu vurgulayan Bilgin, "Okuduğumuz üniversiteye ismi verilen Namık Kemal'in belgeselini izledik. Belgeselin yapay zeka destekli olması çok güzeldi. Hem görsel hem de bilgi olarak çok fazla şey kattı bizlere. Namık Kemal hakkında bilmediğimiz çok şey varmış. Namık Kemal geçmişten günümüze ismini sürdürebiliyor. Zaten Tekirdağ 3 Kemaller olarak geçiyor. Mustafa Kemal, Yahya Kemal ve Namık Kemal. Namık Kemal bizim en güzel değerlerimizden birisi." diye konuştu.

        Yapımcı Ertuğrul Sevim de Namık Kemal'i anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da ayçiçeği çekirdeği yüklü tır devrildi, trafik kilitlendi
        Tekirdağ'da ayçiçeği çekirdeği yüklü tır devrildi, trafik kilitlendi
        Tekirdağ'da ayçiçeği yüklü tır devrildi
        Tekirdağ'da ayçiçeği yüklü tır devrildi
        Tekirdağ'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protest...
        Tekirdağ'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protest...
        Tekirdağ'da "Sıfır Atık" sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışm...
        Tekirdağ'da "Sıfır Atık" sergisinde öğrencilerin geri dönüşüm temalı çalışm...
        Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor
        Tekirdağ'da lise öğrencileri tasarladıkları planör uçaklarla yarışıyor
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi