Tekirdağ'da yapay zeka destekli "Namık Kemal belgeseli" öğrencilere tanıtıldı

Tekirdağ'da yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan "Namık Kemal belgeseli" üniversite öğrencilerine tanıtıldı.



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gösterimde, ünlü şair ve yazar Namık Kemal'in hayatı ve eserleri dijital ortamda yeniden canlandırıldı.



Etkinlik kapsamında hazırlanan yapay zeka destekli içerikte, Namık Kemal'in dönemi, düşünce yapısı ve edebi kişiliği görsel ve işitsel unsurlarla öğrencilere aktarıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, belgeselin Namık Kemal Evi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesinin destekleriyle hazırlandığını söyledi.



Çalışmanın Namık Kemal'in daha iyi tanınmasına katkı sağlayacağını aktaran Karaküçük, yapımcı Ertuğrul Sevim'e ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.



Karaküçük, bu tür çalışmaların hem kültürel mirasın korunmasına hem de genç nesillere daha etkili şekilde aktarılmasına katkı sağladığını kaydetti.



Belgeseli izleyen NKÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Gamze Bilgin ise Namık Kemal hakkında bilmedikleri birçok detayı öğrendiklerini dile getirdi.



Namık Kemal'in önemli bir kişi olduğunu vurgulayan Bilgin, "Okuduğumuz üniversiteye ismi verilen Namık Kemal'in belgeselini izledik. Belgeselin yapay zeka destekli olması çok güzeldi. Hem görsel hem de bilgi olarak çok fazla şey kattı bizlere. Namık Kemal hakkında bilmediğimiz çok şey varmış. Namık Kemal geçmişten günümüze ismini sürdürebiliyor. Zaten Tekirdağ 3 Kemaller olarak geçiyor. Mustafa Kemal, Yahya Kemal ve Namık Kemal. Namık Kemal bizim en güzel değerlerimizden birisi." diye konuştu.



Yapımcı Ertuğrul Sevim de Namık Kemal'i anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

