Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından kermes düzenlendi.



Kermeste, uygulama okulunda eğitim gören öğrenciler ile öğretmenleri tarafından üretilen ürünler satışa sunuldu.



Düzenlenen etkinliğe katılan Vali Recep Soytürk, özel öğrencilerle birlikte kurdele keserek kermesin açılışını yaptı.



Ardından kermesi gezerek satışa sunulan ürünler hakkında bilgi alan Vali Soytürk, kermesten alışveriş yaparak kermese destek oldu.



Kermese, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair, öğretmenler, özel öğrenciler ve aileler katıldı.



- Özel gereksinimli gençten İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret



Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, özel gereksinimli Muhammet Emin Tekin'i ağırladı.



Engelliler Haftası kapsamında, polis kıyafeti giyen Tekin, İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı ziyaret ederek, makamda sohbet etti.



Polislik mesleğine ilgi duyan Tekin, eline aldığı telsizle polislerle vakit geçirdi.



Turanlı, özel gereksinimli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, sevgi, anlayış ve dayanışmanın tüm engelleri aşmada önemli olduğunu ifade etti.



