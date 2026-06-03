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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Çevre, Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı Meral Arsu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Çevre, Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı Meral Arsu, Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında Arsu, derneğin faaliyetleri hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Vali Soytürk de Dünya Çevre Günü'nü kutlayarak Arsu ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

        - Vali Soytürk, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırsever Saim Buyruk tarafından yaptırılan Doğa Buyruk 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret etti.

        İstasyonu gezen Vali Soytürk, burada görevli personelle bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Soytürk, ardından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu yaptıran hayırsever Buyruk'a teşekkür belgesi takdim etti.

        Vali Soytürk, vatandaşların daha iyi şartlarda sağlık hizmeti almasına katkı sunan hayırsevere teşekkür etti.

        - Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu "Yeşil Vatan" etkinliği düzenlendi

        Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu tarafından, çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Yeşil Vatan" temalı etkinlik düzenlendi.

        Öğretmenler ve öğrencilerin hazırladığı etkinlikte, çevrenin korunmasının önemi vurgulanırken, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre sorumluluğu bilinci geliştirildi.

        Programa Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve veliler katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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