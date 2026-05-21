Tekirdağ'ın coğrafi işaretli lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı

        Giriş: 21.05.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın videosu izletildi.

        Etkinlikte, Tekirdağ köftesi, Malkara eski kaşarı, Şarköy zeytinyağı, Ramazan çöreği, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası, Tekirdağ bulaması, Çerkezmüsellim köftesi, peynir helvası ve Kınalı yapıncak yaprağı katılımcılara tanıtıldı.

        Daha sonra katılımcılar stantları gezerek ürünleri tattı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, konuşmasında, Türk Mutfağı Haftası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kutlandığını söyledi.

        Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının 'Bir Sofrada Miras' olarak belirlendiğini hatırlatan Karaküçük, "Çünkü sofralarımız sadece yemeklerin buluştuğu yerler değil, kültürel birlikteliğin paylaşımın nesilden nesile aktarıldığı, kadim değerlerin yaşatıldığı en önemli miras alanlarından biridir." dedi.

        Karaküçük, Tekirdağ'ın gastronomi değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Tekirdağ mutfağının köfte başta olmak üzere birçok tescilli ürüne sahip olduğunu ifade eden Karaküçük, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle kentin mutfak kültürünün ziyaretçilere tanıtılacağını ifade etti.

        Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ile Nurten Yontar ve çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

        Protokol üyeleri stantları ziyaret ederek yöresel ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2026 Tatbikatı'nda açıklamalar
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
