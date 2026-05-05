Tekirdağlı lise öğrencileri zaman yönetimi projesiyle Türkiye ikincisi oldu

Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, hazırladıkları zaman yönetimi projesiyle TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ikincisi oldu.



Fatma Zeynep Göksel, Zeynep Türkan Yeşilçimen ve Rüzgar Tuna tarafından hazırlanan "Algoritmik Düşünme Yaklaşımı ile Lise Öğrencilerinin Zaman Yönetim Becerilerinin İncelenmesi" başlıklı projede, algoritmik düşünme yöntemlerinin öğrencilerin zaman yönetimi üzerindeki etkileri araştırıldı.



Geçen ay Ankara'da düzenlenen Türkiye finallerinde 216 proje arasından psikoloji alanında ikinci olan çalışma, planlama, öncelik belirleme ve günlük görevlerin sistematik yürütülmesinde algoritmik düşünmenin olumlu katkılar sunduğunu ortaya koydu.



Öğrencilerden Fatma Zeynep Göksel, projeyi "algoritmik düşün, zihnini geliştir, zamanını yönet" mottosuyla hazırladıklarını belirterek, üniversitelerden akademisyenlerle görüşmeler yaptıklarını ve saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.



Göksel, proje kapsamında 9. sınıf öğrencilerine yönelik ihtiyaç analizi yaptıklarını ifade ederek, "Zaman yönetimiyle ilgili ihtiyaçları belirledik ve buna göre çalışmalarımızı şekillendirdik." dedi.



Rüzgar Tuna da çalışmada öğrencilerin deney ve kontrol gruplarına ayrıldığını, iki ay süren uygulamalar sonucunda zaman yönetimi becerilerinde yüzde 35'lik artış sağlandığını belirtti.



Projede ayrıca internet sitesi ve yapay zeka destekli içeriklerle öğrencilere rehberlik sağlandığını aktaran Tuna, bunun kendileri için önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.



Zeynep Türkan Yeşilçimen ise elde ettikleri derecenin gurur verici olduğunu dile getirdi.



Okul Müdürü Mehmet Solak da öğrencilerin başarısından gurur duyduklarını belirterek, projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.









