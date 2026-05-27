        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Toprak analizi çiftçilerin kazancını artırıyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, toprak analizi yaptırılarak doğru gübre kullanımının sağlanmasının üreticilerin verim ve kazancını artırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Bellitürk, AA muhabirine, tarımsal üretimde sürdürülebilir verim ve karlılık için toprağın yapısının bilinmesi gerektiğini belirtti.

        Toprak analizinin üreticiler açısından önemli bir rehber olduğunu ifade eden Bellitürk, analizler sayesinde toprağın ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin doğru şekilde belirlenebildiğini dile getirdi.

        Analiz sonuçlarına göre yapılan gübreleme ve bakım uygulamalarının üreticilerin gelirine doğrudan katkı sağladığına dikkati çeken Bellitürk, şunları kaydetti:

        "Toprağını analiz ettirip doğru gübre kullanan bir çiftçinin elde ettiği kazanç, en az yüzde 20 artar. Tüm masraflar düşüldüğünde net kazançta bu artış açık şekilde görülür. Analiz sonuçlarına uygun gübre, ilaç ve bakım işlemlerini uygulayan üreticiler, her zaman kazançlı çıkar."

        - "Analiz sonuçlarına göre gübre kullanma alışkanlığı, artık bir zorunluluk haline geldi"

        Bellitürk, üreticilerin analizler sayesinde toprağının verimlilik durumunu daha iyi anlayabileceğini belirterek, bilinçsiz gübre kullanımının hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

        Toprağın gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu vurgulayan Bellitürk, üreticilerin geleneksel yöntemlerin yanında gelişen tarım teknolojilerini de takip etmeleri gerektiğini söyledi.

        Bellitürk, çiftçilerin düzenli toprak analizi yaptırmalarının önemine dikkati çekerek, "Çiftçilerimiz, araçlarının bakımını düzenli yaptırdığı gibi topraklarının da analizini yaptırmalı. Analiz sonuçlarına göre gübre kullanma alışkanlığı, artık bir zorunluluk haline geldi." dedi.

        Ülkede toprak analiz laboratuvarlarının yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını ifade eden Bellitürk, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinin üreticiler açısından önemli katkı sunduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

