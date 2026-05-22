        Tekirdağ Haberleri Trakya'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi

        Trakya'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi

        Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Trakya'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi

        Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmeleri denetlendi.


        Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptıkları yerlerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

        Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin belgeleri, teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi.

        İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilgilendirildi.

        Kırklareli ve Edirne'de de ekipler, işletmelerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

        İşletmelerin üretim alanlarını ve hijyen koşullarını kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

