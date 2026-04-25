        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları başladı

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları başladı

        Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı, Tekirdağ'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Hayrabolu ilçesindeki Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 120 sporcu mücadele ediyor.

        Sporcular; MX, MX1, MX2, MX125, MX Senior, Veteran, Kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman ve sıralama turları gerçekleştirdi.

        Şampiyona, yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreniyle sona erecek.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, AA muhabirine, Tekirdağ'ın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Sezonun ilk yarışını Hayrabolu ilçesinde başlattıklarını aktaran Vefa, "Herkese kazasız, belasız güzel bir sezon diliyoruz. Sezon, çok kalabalık başladı. Buradan sonra Afyonkarahisar'da devam edeceğiz. Orada da yüksek katılım olacaktır. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Yarışlarda 120 sporcu mücadele edecek. Herkese başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
