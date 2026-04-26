Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Tekirdağ'da sona erdi

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı, Tekirdağ'da sona erdi. Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 120 sporcu mücadele etti. Sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, MX büyükler, veteran, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarıştı. Yarışların tamamlanmasıyla parkur alanında ödül töreni düzenlendi. Kategorilerinde şampiyon olan sporcular şunlar: MX1: Mustafa Çetin MX2: Mehmet Yiğit Kara MX125: Efe Okur MX: Batuhan Demiryol 65CC: Aslan Osmanpaşaoğlu 85CC: Berat Destan Şenkalaycı E50: Minel Yade Duman 50CC: Yusuf Ali Kolay 50 MİNİ: Uzay Ziya Öniş KADINLAR: Selen Tınaz SENIOR: Şakir Şenkalaycı VETERAN: Hüseyin Neziroğlu

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.