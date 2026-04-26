Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Tekirdağ'da sona erdi
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı, Tekirdağ'da sona erdi.
Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda 120 sporcu mücadele etti. Sporcular, MX, MX1, MX2, MX125, MX büyükler, veteran, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde yarıştı.
Yarışların tamamlanmasıyla parkur alanında ödül töreni düzenlendi.
Kategorilerinde şampiyon olan sporcular şunlar:
MX1: Mustafa Çetin
MX2: Mehmet Yiğit Kara
MX125: Efe Okur
MX: Batuhan Demiryol
65CC: Aslan Osmanpaşaoğlu
85CC: Berat Destan Şenkalaycı
E50: Minel Yade Duman
50CC: Yusuf Ali Kolay
50 MİNİ: Uzay Ziya Öniş
KADINLAR: Selen Tınaz
SENIOR: Şakir Şenkalaycı
VETERAN: Hüseyin Neziroğlu
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.