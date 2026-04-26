Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Tekirdağ'da sürüyor

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilk etabı, Tekirdağ'da devam ediyor.



Hayrabolu ilçesindeki Burak Özel Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 120 sporcu mücadele ediyor.



Sporcular; MX, MX1, MX2, MX125, MX büyükler, veteran, kadınlar, 50 cc, 50Mini, E50, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde antrenman ve sıralama turları gerçekleştirdi.



Şampiyona, bugün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, AA muhabirine, yarışların tüm heyecanıyla devam ettiğini belirtti.

