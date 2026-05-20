Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Uçmakdere doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası

        Uçmakdere doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleri, yamaç paraşütü pistleri ve ormanlarıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 12:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçmakdere doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleri, yamaç paraşütü pistleri ve ormanlarıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Ganos Dağı eteklerinde yer alan Uçmakdere, özellikle sakinlik arayan ziyaretçilerin tercih ettiği turizm noktaları arasında bulunuyor.

        Ziyaretçiler, Ganos Dağları eteklerindeki farklı pistlerinden gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarıyla da bölgeyi gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

        Maviyle yeşilin buluştuğu mahallede turistler, doğal güzelliklerin yanı sıra yöresel lezzetleri de tatma imkanı buluyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Uçmakdere'nin Tekirdağ turizminin önemli destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

        Bölgenin her yıl daha fazla ziyaretçi ağırladığını ifade eden Karaküçük, "Uçmakdere, doğa turizmi ve alternatif turizm açısından çok önemli bir potansiyele sahip. Kamp, doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü gibi aktivitelerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor." dedi.

        Karaküçük, doğayla iç içe zaman geçirerek, sakinlik arayan turistlerin mutlaka Uçmakdere'ye geldiğini aktardı.

        Her mevsim bölgenin ilgi çektiğini dil getiren Karaküçük, "Uçmakdere, özellikle hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir bölge haline geldi. Misafirler burada hem huzurlu vakit geçiriyor hem de bölgenin eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor." diye konuştu.

        Yamaç paraşütü pilotu Taner Şahin de Uçmakdere'nin her zaman ziyaretçilerin keyif aldığı bir bölge olduğunu, gelmeyenlerin gelip buraları görmesi gerektiğini dile getirdi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Mezarlıklarda bayram mesaisi
        Mezarlıklarda bayram mesaisi
        Çakal ağzındaki yılanla görüntülendi
        Çakal ağzındaki yılanla görüntülendi
        Tekirdağ'da kurban satış alanında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da kurban satış alanında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        Otizmli genç piyano yeteneğini konservatuvara taşıdı
        Otizmli genç piyano yeteneğini konservatuvara taşıdı
        Trakya'da öğretmenler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için buluştu
        Trakya'da öğretmenler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için buluştu
        Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti