Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Yanlış ve aşırı kimyasal gübre kullanımı toprağa zarar verebiliyor

        Yanlış ve aşırı kimyasal gübre kullanımı toprağa zarar verebiliyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, bilinçsiz ve aşırı kullanılan kimyasal gübrelerin toprak sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 11:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanlış ve aşırı kimyasal gübre kullanımı toprağa zarar verebiliyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, bilinçsiz ve aşırı kullanılan kimyasal gübrelerin toprak sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Bellitürk, AA muhabirine, toprak sağlığının önemi için kimyasal gübreler yerine organik gübre kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

        Kimyasal gübrelerin toprağın pH dengesini bozabildiğini anlatan Bellitürk, bu durumun bitki gelişimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Toprak yapısındaki bozulmanın bitki köklerine zarar verdiğini aktaran Bellitürk, "Toprakta pH dengesinin bozulması tohumların çimlenememesine ve bitkinin düzenli büyüyememesine neden olabiliyor." dedi.

        Bellitürk, kimyasal gübrelerin toprağın su tutma kapasitesine katkı sağlamadığını ifade etti.

        Organik gübrelerin toprağı ıslah ettiğini ve nemin korunmasına yardımcı olduğuna dikkati çeken Bellitürk, "Toprağa faydası olan çoğunlukla organik gübreler ve organik mineral gübrelerdir. Kimyasal gübrelerin toprağa faydası olmadığı gibi yanlış ve aşırı kullanıldığında toprağa zararları olabilir. Toprakta pH dengesinin bozulmasıyla bitki köklerinin olumsuz etkilenmesi, tohumların çimlenememesi ve bitkinin düzenli büyüyememesi demektir." diye konuştu.

        Bellitürk, organik gübrelerin su tutma kapasitesini artırdığını ve bu durumun kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşıdığını vurguladı.

        Toprağın organik gübrelerle ıslah edilebileceğini anlatan Bellitürk, "Organik gübre toprağı ıslah eder. Toprakta bozulan pH dengesini korumaya çalışır ve nihai olarak toprakta suyun tutumunu sağlar. Su tutma kapasitesini en fazla artıran gübreler organik gübrelerdir. Kimyasal gübrelerin su tutma kapasitesine herhangi bir faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

        Bellitürk ayrıca organik gübre kullanımına yönelik çiftçi eğitimlerinin artırılması ve akademik çalışmaların üreticilerle daha fazla paylaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        CHP'de iki kritik toplantı
        CHP'de iki kritik toplantı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çar...
        Tekirdağ'da faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına çar...
        Tekirdağ'da baba oğul 147 yıllık bıçakçılık geleneğini aynı tezgahta yaşatı...
        Tekirdağ'da baba oğul 147 yıllık bıçakçılık geleneğini aynı tezgahta yaşatı...
        Kurbanlık alacaklara "Küpe kontrolü" uyarısı
        Kurbanlık alacaklara "Küpe kontrolü" uyarısı
        Tekirdağ'da otobüs durağına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otobüs durağına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı