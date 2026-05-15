        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Yerli ayçiçeği tohumu pazar payını yüzde 15'e çıkardı

        Yerli ayçiçeği tohumu pazar payını yüzde 15'e çıkardı

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, yerli ayçiçeği tohumlarının üreticiler tarafından her geçen yıl daha fazla tercih edildiğini belirterek, milli tohumculuğun sektörde kendisini ispatladığını söyledi.

        Giriş: 15.05.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Toruk, Kepenekli Mahallesi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ayçiçeği tohumu çalışmalarına 2019 yılında başladıklarını, 2021'den itibaren ise ürünlerin sahada kullanılmaya başlandığını ifade etti.

        Yerli tohumların Trakya başta olmak üzere farklı bölgelerdeki üreticilerden yoğun ilgi gördüğünü aktaran Toruk, özellikle kuraklık ve su kısıtlılığı nedeniyle Anadolu’da ayçiçeği ekimine yönelimin arttığını dile getirdi.

        Üreticilerin verimden memnun kaldığını belirten Toruk, "İlk başladığımızda pazar payımız yüzde 2 seviyelerindeydi. Bugün yüzde 15'lere ulaştık. Bu, sektör açısından çok önemli bir başarı. Yerli hibrit ayçiçeği tohumları artık pazarda kalıcılığını ortaya koydu." dedi.

        Toruk, yerli tohum üreten firmaların hem teknoloji hem de yeni çeşit geliştirme konusunda uzmanlaştığını belirterek, Türkiye genelinde Tarım ve Orman il müdürlükleri ile çiftçi kuruluşlarından yoğun talep aldıklarını kaydetti.

        Ayçiçeği ekimlerinin ülke genelinde yakından takip edildiğini ifade eden Toruk, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde ve bakanlık iş birliğiyle yürütülen yerli ayçiçeği üretimi çalışmalarında 16 firmanın yer aldığını dile getirdi.

        Toruk, yerli tohumculukta hedeflerinin pazar payını daha da büyütmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yüzde 2'den yüzde 15'e nasıl geldiysek hedefimiz yüzde 60’lara ulaşmak. Artık Türkiye’de hibrit ayçiçeği tohumunda dışa bağımlılık büyük ölçüde sona erdi. Milli hibrit ayçiçeği tohumu kendisini ispatladı ve bundan sonra da büyüyerek yoluna devam edecek."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Cannes'da bebek müjdesi
        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        'Hiyerarşi' krizi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Tekirdağ'da 'torbacı'lara helikopter destekli operasyon; 16 tutuklama
        Seyir halindeki aracın alev aldığı ve çok sayıda yangın tüpleriyle müdahale...
        Tekirdağ'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da şampiyon öğrencilerden Vali Soytürk'e ziyaret
        Tekirdağ'da yoğun bakım, palyatif bakım ve evde sağlık hizmetleri çalıştayı...
