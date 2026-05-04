Ahşap işlerine merak salan emekli, küçük at arabası, fayton ve kağnı üretiyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar ilçesinde ahşap işlerine merak salan 69 yaşındaki emekli tır şoförü Savaş Okçay, at arabası, fayton ve kağnıların küçük modellerini üretiyor.





İlçede uzun yıllar tır şoförlüğü yapan Okçay, 2006 yılında emekli olduktan sonra geçmişte de ilgilendiği ahşap işlerine yöneldi.



Kurduğu atölyede at arabası, fayton ve kağnıların küçük modellerini üreten Okçay'ın yaptığı ürünler zamanla talep görmeye başladı.



Farklı illerde düzenlenen fuarlara da katılan Okçay, tekerleklerin üzerinde geçen ömrünü en eski tekerlekli araçları yaparak sürdürüyor.



- "İlk yaptığım araba Sütçü Ramiz'in arabası oldu"



Okçay, AA muhabirine, gençlik yıllarında ahşap işine ilgi duyduğunu söyledi.



Evinin alt katını atölye olarak kullandığını belirten Okçay, bir dizi karakterinden etkilenerek ilk aracını yaptığını ifade ederek, "Yörelerimizin at arabası, fayton ve kağnılarını yaparak bir tarihi yaşatmaya çalışıyorum." dedi.



Okçay, 20 senedir bu işle uğraştığını dile getirerek, "1966 yılında çıraklık eğitimine gittim. İlerleyen zamanlarda bıraktım imkansızlıktan dolayı. Daha sonra tır şoförlüğüne başladım. Emekli olunca da bu işi yapmaya başladım. İlk yaptığım araba Sütçü Ramiz'in arabası oldu. Ondan sonra kağnı yaptım. Saman çeteni, at arabası derken buralara kadar geldik." diye konuştu.



Araçların minyatürlerini ya da oyuncaklarını yaptığını, talep üzerine at arabası, kağnı ürettiğini anlatan Okçay, şunları söyledi:



"20 yılda 100'e yakın at arabası, kağnı yaptım. At arabası 1 ayda da çıkıyor, 15 günde de çıkıyor, arabasına göre. Küçük oluyor daha erken oluyor. Daha büyük oluyor, mesela yaylılar daha zor olur. Trakya yaylısıdır, iki yay vardır. Göçmen arabaları var, Trakya bölgesi arabaları. Bizim kendi at arabamız yumurta yaylısı derler, üç yaydan oluşur. İki yay arkada bir yay öndedir. Ona da yumurta yaylısı derler. Yeniden biz bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz."



Arabaların fiyatlarının boyutuna göre 10 bin ila 20 bin lira arasında değiştiğini, son zamanlarda tamir işleri de yaptığını ifade eden Okçay, şunları kaydetti:



"Arabalarda dişbudak, sakız ve kayın ağaçlarını kullanırız. Bir de bu yöremize ait davun ağacını da kullanırız. Ondan arabanın toplarını yaparız. Tamir de yapıyorum. Sivas'tan gelen arabamız var tamir olacak. Sıfırdan fayton da yaptım o da satıldı."



Eşiyle bu işe merak saldıklarını ve eşini 10 yıl önce kaybettiğini belirten Okçay, "Eşim Sevgi'yi 2016 yılında kaybettim. Bu işe eşimle başladım. Onunla birlikte güzel anılarımız oldu. Çok güzel zamanlarımız geçti. Eşim hocam gibiydi." ifadelerini kullandı.

