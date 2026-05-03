        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Almus Baraj Gölü'nde doluluk yüzde 82'ye ulaştı

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 82'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 12:36 Güncelleme:
        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 82'ye yükseldi.


        Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde geçen yıl yağışların az olması nedeniyle gün yüzüne çıkan adacık da yine su altında kaldı.

        Bu yıl özellikle kış döneminde yaşanan yağışlar gölde suyun yükselmesine neden oldu.

        Barajda ocak ayının başında yüzde 38 olan doluluk, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde nisan ayı sonu itibarıyla yüzde 82'ye ulaştı.

        Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, bölgede kış döneminin yağışlı geçtiğini söyledi.

        Yağışların fazla olmasına sevindiklerini belirten Özer, "Barajımız yüzde 82'lik doluluk oranına ulaştı. Dağlarda halen kar duruyor. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Almus'ta da aşırı yağış aldık. Şu anda barajımıza günlük 12 milyon metreküp su giriyor. Günde 2,5 milyon metreküp civarında su bırakıyoruz." dedi.

        Bu sene doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini anlatan Özer, "Bu seneki yağışlardan dolayı Allah'ımıza hamdolsun. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Almus'ta da bolluk var. Almus her zamanki gibi mavi ve yeşilin buluştuğu bir yer." ifadesini kullandı.

        Özer, baraj gölünde kafes balıkçılığı da yapıldığına dikkati çekerek, "Balıkçılıkta suyun debisi düştükçe oksijen miktarı azalıyor. Bu sene suyumuz bol olduğu için balıklarımız da hızlı gelişim gösteriyor. Sudaki oksijen miktarımız yükseliyor, balıklarımız daha iyi gelişiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

