Almus Kaymakamı Çömen, TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Ormandibi Şehit Adem Tar Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti.
Çömen, Ormandibi Şehit Adem Tar Ortaokulu’nda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret ederek, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.
Çömen, "Gençlerimizin bilimsel düşünceye olan ilgisi, üretkenliği ve ortaya koydukları birbirinden değerli çalışmalar bizleri gururlandırdı. Emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve okul idaremize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
