Almus'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Tokat'ın Almus ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.
Tokat'ın Almus ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.
Almus Spor Salonu'nda yapılan kutlama töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Almus Kaymakamı Emre Çömen'in halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından şiirler okundu.
Çömen, yaptığı konuşmada, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.
Konuşmanın ardından öğrencilerin cimnastik ve basketbol gösterisi sundu.
Tören, öğrencilerin folklor gösterisi ile sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.