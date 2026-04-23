Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat, koltuğunu öğrenciye devretti

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti. Bolat, makamında Başçiftlik İlkokulu öğrencisi Zeynep Bayram'ı ağırladı. Zeynep Bayram, duygu ve düşüncelerini paylaşırken, Başkan Bolat öğrenciyle ilgilenerek bayram sevincine ortak oldu.

