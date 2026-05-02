        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Emekli öğretmenin kurduğu kulüpte kitap tutkunları kitapların değerlendirmesini yapıyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta emekli öğretmenin öncülüğünde kurulan kulüpte bir araya gelen kitap tutkunları, okudukları kitapların değerlendirmesini yapıyor.

        Giriş: 02.05.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Emekli felsefe öğretmeni Sedat Delioğlan, yaklaşık 3 ay önce sosyal medyadan Tokat'ta kitap okuma kulübü kurmak istediğini duyurdu.

        Davete katılan farklı meslek gruplarından 20 kişi ile kitap okuma kulübü kuran Delioğlan ve beraberindekiler, ayda iki kez bir kitap kafede bir araya gelerek seçtikleri kitabı okuyor. Kulüp üyeleri, kitabı okuduktan sonra değerlendirmesini yapıyor.

        Sedat Delioğlan, AA muhabirine, 2 yıl önce öğretmenlikten emekli olduğunu söyledi.

        Emekliliğinden önce görev yaptığı Giresun'da da okuma kulübü bulunduğunu belirten Delioğlan, "Burada da okuma kulübü kurmak istedim. Çevrem kulübü kurmamın zor olacağını söyledi. Kurdum, hiç de zor değilmiş, ihtiyaçmış." dedi.

        Kitap okuma kulübüne gelenlerin gayet neşeli ve keyifli vakit geçirdiklerini dile getiren Delioğlan, "Hangi kitabı okuyacağımıza birlikte karar veriyoruz. Belirli zamanlarda okuma etkinlikleri düzenleyerek kitap üzerinde sosyalleşmiş oluyoruz. Kitabı bitirdikten sonra da değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Kulübümüzde ev hanımları, akademisyenler, öğrenciler, memurlar, öğretmen ve emekliler var." ifadelerini kullandı.

        - Katılımcılar kitap okuma alışkanlıklarını geliştirdi

        Okuma kulübü üyesi yüksek lisans öğrencisi Esra Kayalarlı ise bu tür bir etkinliğe katılmak istediğine değinerek, "Çünkü kitap okuyamadığımı fark ettim. Kitap okuma kulübüne katıldıktan sonra okuma alışkanlığımı geri kazandım." diye konuştu.

        Hayriye Çakmaktepe de sosyal medyada duyuruyu görünce kitap okuma kulübüne katılmaya karar verdiğini, kitap okumayı çok sevdiğini kaydetti.

        Gülçin Elibol da kitap okumayı sevdiğine işaret ederek "Okuma alışkanlığımı geliştirememiştim. Bu grup sayesinde geliştireceğimi düşündüm. Buraya geldikten sonra daha fazla kitap okumaya başladım. Kedimi ifade ederken daha çekimserdim. Şu anda toplum içeresinde daha öz güvenli, rahat şekilde kendimi ifade edebiliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Dilruba'yı sevgilisi öldürmüştü... Üst mahkeme kararını açıklandı!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        'Happy Birthday' şarkısının hikâyesi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Türkiye'de doğan ilk zürafanın adı 'Çınar' oldu
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Benzer Haberler

        Tokat'ta bahar ortasında yağan kar mest etti
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta bıçaklı kavga; 1 yaralı
        Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına Tokat'ta tepki
