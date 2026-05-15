GÜNCELLEME - Tokat'ta derenin taşması sonucu kapanan Zile-Turhal kara yolu trafiğe açıldı

Tokat'ta derenin taşması sonucu kapanan Zile-Turhal kara yolunda, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı. İlçede iki gündür devam eden sağanak ile dolu yağışı nedeniyle Hotan Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Zile-Turhal kara yolu su altında kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışması sonucu yol, yeniden trafiğe açıldı.

