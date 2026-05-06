Iğdır'da 61 yıl önce şehit olan askerin mezarı memleketi Tokat'a taşındı

Iğdır'da 1965 yılında şehit olan Onbaşı Duran Öztürk'ün mezarı, ailesinin isteği üzerine memleketi Tokat'a taşındı.





Askerlik görevini yaptığı Iğdır'da fırtına nedeniyle yaşanan kaza sonucu şehit olan Öztürk'ün cenazesi, o günkü şartlar nedeniyle kentteki mezarlığa defnedildi.



Öztürk'ün cenazesi, ailesinin talebi üzerine, 61 yıl sonra Iğdır'dan alınarak kara yoluyla Tokat'a getirildi.





Yakınları ve askerler tarafından Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, Türk bayrağına sarılı tabutla getirildiği Yazıbaşı köyü mezarlığında toprağa verildi.





Törene, şehidin ailesi, Tokat Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin ve vatandaşlar katıldı.

