Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen 21 yaşındaki genç Tokat'ta toprağa verildi

        KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen 21 yaşındaki genç Tokat'ta toprağa verildi

        Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi Tokat'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 14:56 Güncelleme:
        KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede ölen 21 yaşındaki genç Tokat'ta toprağa verildi

        Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi Tokat'ta toprağa verildi.

        KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki Süleyman Gülsün'ün cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyüne getirildi.

        Burada cenaze aracından indirilmeden kılınan cenaze namazı sonrası Gülsün, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Tokat'ın Zile ilçesi Evren köyünde ailesiyle çiftçilik yapan Süleyman Gülsün'e yaklaşık 10 gün önce kene tutunmuş, Gülsün, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından önce Tokat'ta hastaneye kaldırılmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gülsün, KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak

        Benzer Haberler

        Tokat'ta KKKA tedbiri, cenaze namazı araç başında kılındı
        Tokat'ta KKKA tedbiri, cenaze namazı araç başında kılındı
        Sivas'ta KKKA tedavisi gören hasta hayatını kaybetti (2)
        Sivas'ta KKKA tedavisi gören hasta hayatını kaybetti (2)
        Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün son görüntüleri ortaya çıkt...
        Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün son görüntüleri ortaya çıkt...
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Tokat'ta motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi
        Tokat'ta motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi