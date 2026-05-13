MHP Tokat Milletvekili Bulut, taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Pazar ilçesinde taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Pazar ilçesinde taşkından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.
MHP Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bulut ile MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, taşkından etkilenen köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Bulut, Menteşe, Tatar, Ovayurt ve Çiftlik köylerinde taşkından etkilenenleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.