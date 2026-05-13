Niksar Çocuk Evleri'nde bahar şenliği düzenledi

Tokat'ta, Niksar Çocuk Evleri Sitesi tarafından "En Tatlı Anılar / Baharı Kucakla" sloganıyla bahar şenliği gerçekleştirildi.



Etkinlik kapsamında katılımcılara keşkek, patates piyazı, kek, kurabiye, mercimek köftesi, yoğurtlu salata ve börek ikram edildi.



Şenlikte düzenlenen halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapmaca ve mendil kapmaca oyunlarında çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.





Etkinlik boyunca çocuklara dondurma, limonata ve mısır ikramında bulunuldu.



Programa Niksar Kaymakamı Kadir Perçi'nin eşi Fadime Perçi, Niksar Çocuk Evleri Müdürü Sibel Cankurtaran, Niksar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Aslan, Kütüphane Müdürü Kübra Okur, Milli Emlak Şefi Nesrin Çelik ile Niksar Proje Ofisi asistanı Aysun Bülbül katıldı.

