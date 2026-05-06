Niksar Kaymakamı Perçi, ADEM'i ziyaret etti

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) tahsis edilen yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.



Ziyarette yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Perçi, yapılan yenileme çalışmalarıyla binanın fiziki şartlarının iyileştirildiğini, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırıldığını söyledi.



Aile Destek Merkezi'nde yürütülecek faaliyetlerin önemine dikkati çeken Perçi, merkezin toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.



Perçi, yapılan çalışmaların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması amacıyla benzer çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

