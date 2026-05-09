Niksar'da Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

Tokat'ın Niksar ilçesinde Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.



Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, bu yıl 8.'incisi gerçekleştirilecek Geleneksel Ahi Pehlivan Karakucak Güreşleri'nin Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonası olarak düzenleneceğini ifade etti.





Etkinliği 12 Temmuz 2026 tarihinde Çamiçi Yaylası’nda düzenleneceğini belirten Tepebaşı,





"Yaklaşık bin pehlivanın katılmasının beklendiği organizasyonda Türkiye Şampiyonlarının belirlenecek. Karakucak Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinin de yapılacak. Güreş severleri 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyonaya davet ediyorum." diye konuştu.













