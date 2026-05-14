Niksar'da Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.



Niksar Kaymakamlığı koordinasyonunda, Niksar Sosyal Hizmet Merkezi tarafından organize edilen "Engelleri Birlikte Aşalım" kortej yürüyüşü, Saat Kulesi Meydanı’ndan başlayıp Hükümet Konağı önünde sona erdi.



Yürüyüşün ardından Hükümet Konağı bahçesinde program gerçekleştirildi.



Programda konuşan Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, engelsiz bir yaşam için birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.



Etkinlik kapsamında halk oyunları gösterisi sunulurken, Niksar Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan "Özel Dokunuşlar" el sanatları sergisi ve kermesin açılışı yapıldı. Katılımcılar, üyeleri daha sonra sergiyi gezdi.



Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, kurum amirleri, okul müdürleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

