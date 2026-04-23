Pazar Belediye Başkanı Pervanlar, koltuğunu öğrenciye devretti

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.



Pervanlar, Atatürk İlkokulu öğrencileri Zeynep Nisa Can ve Mehmet Zeki Sarık'ı makamında ağırladı.



Başkanlık koltuğuna oturan öğrenciler, talep ve isteklerini dile getirdi.



Pervanlar, "Başta şehit ve gazi çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, her zaman yanlarında olduğumuzu vurguluyorum." dedi.

