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        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kapar, vatandaşlara ve çitçilere teşekkür etti

        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, taşkın riski nedeniyle alınan tedbirlere hassasiyetle uyan ve dayanışma örneği sergileyen vatandaşlara ve üreticilere teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
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        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kapar, vatandaşlara ve çitçilere teşekkür etti

        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, taşkın riski nedeniyle alınan tedbirlere hassasiyetle uyan ve dayanışma örneği sergileyen vatandaşlara ve üreticilere teşekkür etti.

        Kapar, yaptığı yazılı açıklamada, taşkından etkilenen hayvancılık işletmelerindeki hayvanların korunması ve güvenli bölgelere götürülmesi için gece gündüz demeden fedakarca mücadele eden, kendi işletmelerinin kapılarını açarak taşkından etkilenenlere güvenli barınma imkanı sağlayan, zor zamanlarda ensar ruhunun en güzel örneğini ortaya koyan hayvancılık yapan üreticilere gönülden teşekkür ettiklerini aktardı.


        Mesai mefhumu gözetmeksizin sahada görev yapan, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi, zararların en kısa sürede tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin titizlikle yürütülmesi adına hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdüren Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına da teşekkür eden Kapar, şunları kaydetti:


        "Tarım ve hayvancılık alanındaki emek ve fedakarlığın korunması önem taşımaktadır. Üreticilerimizin yanında olunması ve tüm imkanların sahaya yansıtılması noktasında özveriyle görev yapan kurum amirlerimize ve destek veren tüm kurumlarımıza da minnettarız. Bu süreçte bir kez daha gördük ki insanlık, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duyguları, milletimizin en güçlü hazinelerindendir. Zor zamanlarda sergilenen birlik ve beraberlik, yaralarımızı sarmadaki en büyük gücümüz olmuştur. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afet, felaket ve musibetten muhafaza eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Tarım ve hayvancılık, gıda güvenliğimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Üreticilerimizin emeğini korumak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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