Tokat'ın Pazar ilçesinde çok amaçlı kütüphane açıldı.



İlçede Okuma Bayramı Etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokuluna kurulan "Necati Yılmaz Çok Amaçlı Salonu Kütüphane, Laboratuvar ve Mescit" törenle açıldı.



Tokat İl Jandarma Komutanlığının teknik desteği ve öğretmenlerin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, 5 bin kitap bağışıyla oluşturulan kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu.



Açılış törenine, Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Jandarma Albay Murat Körpınar ve Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Taştan katıldı.



Yetkililer, öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak bu çok amaçlı salonun ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, geleceğin teminatı çocuklara hayırlı olması temennisinde bulundu.

