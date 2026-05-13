Pazar ilçesinde kapalı sulama sistemi için çalışmalar sürüyor

Tokat’ın Pazar ilçesinde Erkilet ve Tekke mahallelerinde kapalı sulama sistemi için çalışmalar devam ediyor.



Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Erkilet ve Tekke mahallelerinde yürütülen kapalı sulama sistemi çalışmalarını inceledi.



Pervanlar, modern ve verimli sulama altyapısının bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, tarımsal üretime önemli katkı sağlayacak hizmetin ilçeye değer katacağını ifade etti.



Çalışmaların tamamlanmasıyla çiftçilerin daha etkin ve sürdürülebilir sulama imkanına kavuşacağı belirten Pervanlar, bunun da üretim kapasitesini artıracağını kaydetti.



