Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Şehidin Tokat'taki kabri ailesinin isteği üzerine İstanbul'a nakledilecek

        Şehidin Tokat'taki kabri ailesinin isteği üzerine İstanbul'a nakledilecek

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012'de terör saldırısında şehit düşen er Uğur Sağdıç'ın Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedilen cenazesi, ailesinin isteği üzerine çıkarılarak İstanbul'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehidin Tokat'taki kabri ailesinin isteği üzerine İstanbul'a nakledilecek

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012'de terör saldırısında şehit düşen er Uğur Sağdıç'ın Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedilen cenazesi, ailesinin isteği üzerine çıkarılarak İstanbul'a gönderildi.

        Ailenin şehit Sağdıç'ın kabrinin İstanbul'a taşınması için Valiliğe verdiği dilekçenin ardından çalışma başlatıldı.

        İşlemlerin ardından Turhal'daki Yavşan Mezarlığı'nda bulunan mezarı açılan şehidin cenazesi çıkarılıp tekrar kefenlendi. Ardından şehidin tabutuna Türk bayrağı örtüldü.

        Askerlerin omzunda nakil aracına taşınan Sağdıç'ın cenazesi, Turhal Belediyesine ait araçla İstanbul'a gönderildi.

        Şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        TOGÜ Rektörü Yılmaz, "Spor Dostu Kampüs" doğa yürüyüşüne katıldı
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, "Spor Dostu Kampüs" doğa yürüyüşüne katıldı
        Tokat'ta çökme oluşan Ballıca Mağarası yolunda çalışma başlatıldı
        Tokat'ta çökme oluşan Ballıca Mağarası yolunda çalışma başlatıldı
        Tokat'taki 8 asırlık kervansaray, günümüzde restoran olarak hizmet veriyor
        Tokat'taki 8 asırlık kervansaray, günümüzde restoran olarak hizmet veriyor
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
        Prof. Dr. Türkekul: Bilmediğiniz mantarı tüketmeyin, uzmanına danışın
        Prof. Dr. Türkekul: Bilmediğiniz mantarı tüketmeyin, uzmanına danışın
        Tokat'ta devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta devrilen çöp kamyonunun sürücüsü yaralandı