Şehidin Tokat'taki kabri ailesinin isteği üzerine İstanbul'a nakledilecek
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012'de terör saldırısında şehit düşen er Uğur Sağdıç'ın Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedilen cenazesi, ailesinin isteği üzerine çıkarılarak İstanbul'a gönderildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012'de terör saldırısında şehit düşen er Uğur Sağdıç'ın Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedilen cenazesi, ailesinin isteği üzerine çıkarılarak İstanbul'a gönderildi.
Ailenin şehit Sağdıç'ın kabrinin İstanbul'a taşınması için Valiliğe verdiği dilekçenin ardından çalışma başlatıldı.
İşlemlerin ardından Turhal'daki Yavşan Mezarlığı'nda bulunan mezarı açılan şehidin cenazesi çıkarılıp tekrar kefenlendi. Ardından şehidin tabutuna Türk bayrağı örtüldü.
Askerlerin omzunda nakil aracına taşınan Sağdıç'ın cenazesi, Turhal Belediyesine ait araçla İstanbul'a gönderildi.
Şehidin cenazesinin düzenlenecek törenin ardından İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.