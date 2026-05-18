        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Tokat'ta incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, sel taşkınından etkilenen Tokat'ın Erbaa ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Gizligider, beraberinde Tokat Valisi Abdullah Köklü ve diğer ilgililerle ilçeye bağlı Tepekışla köyünde bulunan çiçek seralarında inceleme yaptı.

        Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Gizligider, daha sonra selin etkilediği Kızılçubuk köyünü de ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.

        Gizligider, incelemelerinin ardından gazetecilere, bölgede selden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Özellikle seraların bakanlıkları açısından son derece önem arz ettiğini anlatan Gizligider, söz konusu seraların kurulumuna bakanlık olarak büyük destek olduklarını aktardı

        Bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulunan Gizligider, "Ümit ediyoruz ki bu süreç sona erecektir, suhuletle geçirilecektir ve bundan sonra inşallah daha hayırlı haberleri birbirimiz ile paylaşacağız." dedi.

        Vali Abdullah Köklü ise süreci çok büyük bir zayiat olmadan atlatmayı hedeflediklerini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

