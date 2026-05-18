        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Tokat'ta konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Son 66 yılın en yağışlı sezonunu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursak ülke genelinde yüzde 73 yağış artışı var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Gizligider, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve ilgili kurumların müdürleriyle Turhal ilçesindeki Terminal Köprüsü civarında Yeşilırmak'ta tahkimat çalışması yapılan alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Bakan Yardımcısı Gizligider, Tokat ve Amasya'da yaşananları yakından takip ettiklerini söyledi.

        Yaşananların, iklim değişikliğinin etkileri olduğunu dile getiren Gizligider, sözlerine şöyle devam etti:

        "Belki bir ayda yağması gereken bir günde yağdı. Birkaç saatte de yağabiliyor. Yaşadığımız bu. Son 66 yılın en yağışlı sezonunu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursak ülke genelinde yüzde 73 yağış artışı var. Dolayısıyla bu berekettir, ne kadar şükretsek az. Ama ani yağışların getirdiği bazı olumsuzluklar var. Bunların en az zararla atlatılması için ön tedbirler olarak elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Onu yapmaya çalışıyoruz. Özel İdaremizle, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, devletin bütün birimleriyle. Vatandaş yalnız değil, yalnız da olmayacak."

        Tokat Valisi Abdullah Köklü de konunun başından beri Genel Müdür, Bakan Yardımcısı ve Bakan ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, son 4-5 gündür yaklaşık 500 araç ve 1200 personelle devletin tüm imkanlarıyla sahada çalışma yürüttüklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Enflasyonu aşamadı
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        AFAD'dan Tokat için sel ve taşkın uyarısı
        Almus Barajı'ndaki ada, yağışlarla birlikte sular altında kaldı
        Türkiye'de bu yıl yağışlar önceki yıla oranla yüzde 73 arttı, son 66 yılın...
        Yürüyerek gidiliyordu; Almus Barajı'ndaki 'Malkayası' tekrar sular altında...
        Başkan Yazıcıoğlu: "(Yıkılan köprü) DSİ standartlarına uygun bir köprü deği...
        Tokat'ta sel alarmı, önlemler üst seviyeye çıkarıldı
