Taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri dronla görüntülendi

Taşkın riski bulunan Yeşilırmak Nehri, dronla kaydedildi. Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sonucu doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Barajı'ndan su tahliyesine başlandı. Tahliyenin ardından Tokat il merkezinden de geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi arttı. Taşkın riski bulunan Yeşilırmak'ın Tokat'tan geçen bölümü, dronla görüntülendi. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ise aralıklarla etkisini sürdürüyor.

