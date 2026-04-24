Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Tokat Haberleri TOGÜ Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi inşaatının temeli atıldı

        TOGÜ Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi inşaatının temeli atıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi inşaatının temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi inşaatının temeli atıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi inşaatının temeli atıldı.

        AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, Tokat için son derece önemli bir gün olduğunu belirterek, "Sağlık alanındaki yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Hem üniversitemiz hem de Tokat’ımız için büyük bir kazanım olacak, 174 üniteye sahip ve 515 milyon lira değerindeki bu önemli yatırımın başlangıcını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu yatırımı tamamlayarak açılışını da yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yapılan bu kıymetli yatırımın şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.


        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitenin sağlık alanındaki vizyonuna dikkat çekerek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak sadece eğitim alanında değil, sağlık hizmetlerinde de bölgeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Temelini attığımız Diş Hekimliği Hastanesi ve Fakültesi binası, hem nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefimize katkı sağlayacak hem de vatandaşlarımıza modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sunacaktır. 2 yılda binanın tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Törene AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Yardımcısı Osman Güven, Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, İl Müftüsü Esat Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, rektör yardımcıları, dekanlar, personel ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Sevgi 15 yaşındaydı... 14 yıl önce öldürüldü... Babası da tutuklandı!
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Katili hakim karşısında!
        Katili hakim karşısında!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        "Bir milli güvenlik meselesi"
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        "Türk-İslam Kültüründe Vakıf Geleneği ve Tokat Bölgesi Vakıfları Sempozyumu...
        "Türk-İslam Kültüründe Vakıf Geleneği ve Tokat Bölgesi Vakıfları Sempozyumu...
        Tokat'ta kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu
        Tokat'ta kurt saldırısı sonucu 10 keçi telef oldu
        Vakıf geleneği Tokat'ta akademik olarak ele alındı "Vakıf bir kurumdan öte,...
        Vakıf geleneği Tokat'ta akademik olarak ele alındı "Vakıf bir kurumdan öte,...
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesine 25 yıl sonra dönen leylekler, nisan ayında kar...
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesine 25 yıl sonra dönen leylekler, nisan ayında kar...
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıya adli kontrol
        Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıya adli kontrol
        Tokat'ta kuruyan şelale eski günlerine geri döndü
        Tokat'ta kuruyan şelale eski günlerine geri döndü