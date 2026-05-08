Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri TOGÜ'de adli bilimler ve kriminoloji eğitimi tamamlandı

        TOGÜ'de adli bilimler ve kriminoloji eğitimi tamamlandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) adli bilimler ve kriminoloji eğitimi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de adli bilimler ve kriminoloji eğitimi tamamlandı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) adli bilimler ve kriminoloji eğitimi tamamlandı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat İl Jandarma Komutanlığının iş birliğinde gerçekleştirilen "Adli Bilimler ve Kriminoloji Uygulamaları Eğitimi" tamamlandı. Alanında uzman isimlerin katkılarıyla düzenlenen eğitim programı, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı içerikleriyle kazanımlar sundu.

        15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Şehitler Salonunda düzenlenen sertifika törenine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Jandarma Komutan yardımcıları Jandarma Albay Bülent Özgür Olgun, Jandarma Albay Ali İhsan Kurtulan, jandarma personeli, akademisyenler ve kursiyerler katıldı. Program kapsamında adli bilimler, suç inceleme teknikleri, olay yeri yönetimi, delil toplama süreçleri ve kriminoloji alanındaki güncel uygulamalar ele alındı.

        TOGÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜSEM) koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, katılımcılara adli süreçlerde kullanılan bilimsel yöntemler hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim süresince gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar sayesinde katılımcılar, olay yeri inceleme tekniklerinden kriminal analiz yöntemlerine kadar birçok konuda deneyim kazanma fırsatı elde etti.

        Programın kapanışında konuşan Rektör Yılmaz, üniversite-kamu iş birliğinin önemine dikkati çekerek, güvenlik birimleriyle gerçekleştirilen bu tür eğitim faaliyetlerinin hem akademik hem de toplumsal açıdan büyük katkılar sunduğunu ifade etti.


        Bilimsel bilginin sahadaki uygulamalarla desteklenmesinin önemine değinen Yılmaz, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri de eğitim programının mesleki gelişim açısından önemli katkılar sağladığını ifade ederek, emeği geçen akademisyenlere ve organizasyonda görev alanlara teşekkür etti.

        Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edilirken, hatıra fotoğrafı çekimiyle etkinlik sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Erbaa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Erbaa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Erbaa'da konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı
        Erbaa'da konteyner yüklü tırda 7 kaçak göçmen yakalandı
        TOGÜ'de diş korkusu olanlara uzman klinik çözümü
        TOGÜ'de diş korkusu olanlara uzman klinik çözümü
        TOGÜ'lü öğrenciler köy çocuklarına eğitim verdi
        TOGÜ'lü öğrenciler köy çocuklarına eğitim verdi