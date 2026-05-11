TOGÜ'de "Spor Dostu Kampüs" etkinlikleri başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Spor Dostu Kampüs" etkinlikleri başladı.



TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Spor Dostu Kampüs" unvanına sahip TOGÜ'de, öğrencilerin ve personelin fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "Spor Dostu Kampüs" etkinlikleri başladı. Merkezi Yemekhane önünde gerçekleştirilen etkinliklere akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de ilgi gösterdi.



Etkinliklerde katılımcılar, halat çekme, ip atlama, dart ve bocce gibi eğlenceli ve rekabetçi oyunlarda bir araya geldi. Ayrıca kaşıkla yumurta yarışı, korfbol, yakan top ve ayak bowlingi gibi farklı branşlarda düzenlenen aktivitelerle kampüs ortamında renkli görüntüler oluştu.



Program kapsamında salı günü etkinlikler yemekhane önündeki aktivitelerin yanı sıra spor sahalarında da devam edecek. Gün boyunca pilates, "Rektörümüzle Yürüyoruz" doğa yürüyüşü ve zumba etkinlikleri gerçekleştirilecek.

