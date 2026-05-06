        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri TOGÜ'de TARIMFEST 2026 festivali açıldı

        TOGÜ'de TARIMFEST 2026 festivali açıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) TARIMFEST 2026 festivali açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:57 Güncelleme:
        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen TARIMFEST 2026 başladı. Üniversite Stadyumu'nda gerçekleştirilen festival, akademi, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve öğrencileri aynı çatı altında buluşturdu.

        Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, TAGEM Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci, paydaş üniversitelerin rektör yardımcıları ve ziraat fakültesi dekanları, kurum temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri katıldı.

        Etkinlik, Üniversite Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle başladı.

        TOGÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz konuşmasında, TARIMFEST 2026’nın yalnızca bir festival değil, bilim, teknoloji, üretim ve girişimciliği buluşturan güçlü bir platform olduğunu ifade etti.


        Festivalin bu yıl uluslararası boyut kazandığını belirten Yılmaz, "Yurt içinden 43, yurt dışından ise 10 üniversite paydaş olarak organizasyonda yer aldı. Ziraat Fakültesinin 44 yıllık köklü geçmişi var. Fakülte Tokat'ın tarımsal hafızası ve üretim merkezi konumunda. Üniversite yerel tohumların korunmasından fide üretimine, arıcılıktan hayvancılığa, peyzaj çalışmalarından gıda üretimine kadar birçok alanda aktif çalışmalar yürütüyor. Bu yıl 1 milyon fide üretimi tamamlandı ve satışına başlandı. Festival kapsamında 201 proje başvurusu alındı. 120 hakem değerlendirme sürecinde görev yaptı. Ayrıca proje yarışmalarında toplam 1 milyon TL ödül desteği sağlanacak. Üniversite 2025 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kendi kaynaklarıyla 79 milyon TL destek verdi." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
