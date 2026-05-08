        Tokat Haberleri TOGÜ'lü öğrenciler köy çocuklarına eğitim verdi

        TOGÜ'lü öğrenciler köy çocuklarına eğitim verdi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES programı kapsamında yürütülen "Yeryüzüne Dokun" projesi çerçevesinde üniversite öğrencileri köy çocuklarına eğitim verdi.

        Giriş: 08.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje çerçevesinde Çat Şehit Adem Gövce İlkokulu'nu ziyaret eden gönüllü öğrenciler, çocuklarla hem eğitici hem de eğlenceli gün geçirdi.

        Gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul öğrencilerine temel hijyen kuralları hakkında bilgilendirici eğitimler verildi. Günlük yaşamda kişisel temizliğin önemi, doğru el yıkama yöntemleri, ağız ve diş sağlığı gibi konuların ele alındığı eğitimlerde öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlandı. Eğitimin interaktif şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde çocuklar hem öğrendi hem de keyifli anlar yaşadı.

        Çocuklarla oyunlar oynayan, çeşitli etkinlikler gerçekleştiren gönüllü üniversite öğrencileri, miniklerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Etkinlik boyunca öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı dikkat çekerken, üniversite öğrencileri de sosyal sorumluluk bilincinin önemine vurgu yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

