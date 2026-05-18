        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yıkımı devam eden ÇEDAŞ Köprüsü'nde incelemelerde bulundu

        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yıkımı devam eden ÇEDAŞ Köprüsü'nde incelemelerde bulundu

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ÇEDAŞ Köprüsü'nün yüzde 70'inin yıkıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 21:00 Güncelleme:
        Yazıcıoğlu, yıkımı devam eden ÇEDAŞ Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

        Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağışla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

        Taşkın riskine karşı ÇEDAŞ Köprüsü için yıkım kararı alındığını belirten Yazıcıoğlu, "İl Özel İdaresi, DSİ ve Tokat Belediyesi olarak ÇEDAŞ Köprüsü'nü yıkıyoruz. Almus Barajı'ndaki dolu savağın dolmasına 30 santimetre kaldı. Yağışlar devam ediyor. Tahminen yarın itibarıyla taşacağı düşünülüyor. Ya salı akşama doğru, ya da çarşamba sabaha doğru 6 saat içinde merkeze ulaşacağı söyleniyor. Mevcut suyun 1,5 kat olması öngörülüyor. Buradaki ÇEDAŞ Köprüsü'ne çarpıp herhangi bir sele, taşkına sebep vermemesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Tarım Bakanımız ve DSİ Genel Müdürümüz çok büyük destek verdiler. Sadece Tokat değil, Turhal, Erbaa, Niksar gibi lokasyonlarda çalışmalar devam ediyor. Henüz tehlike geçmiş değil. Ama malum öncesinde yapılan hamlelerle biraz bertaraf etmiştik." dedi.

        Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "ÇEDAŞ Köprüsü'nü yıktıktan sonra suyun debisini biraz daha düşürerek Tokat merkezden aşağı doğru salmayı düşünüyoruz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Köprü yüzde 70 oranında yıkıldı. Yıkım sabaha kadar devam edecek. İnşallah yarın itibarıyla tamamını yıkmış olacağız. Yavaş yavaş toprak setler de koyuyoruz. Yakınında Devlet Hastanemiz var. İtfaiyemizi boşalttık, her ihtimale karşı DSİ'ye aldık. Bu bölgede topraktan bent oluşturacağız. Buradayız, takip edeceğiz. Bütün ekipler burada, Sayın Valimiz burayı koordine ediyor, Bakanımız olayı yakinen takip ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Bakan Fidan Almanya'da
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
