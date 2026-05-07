Tokat Belediyesi çocuk gündüz bakımevinin hazırladığı ebru sergisi açıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencileri tarafından hazırlanan ebru sergisi, Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nde düzenlenen programda açıldı. Serginin açılışını Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu gerçekleştirdi.



Minik öğrencilerin geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru sanatına dair hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, 7-8-9 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak. Renkli görüntülere sahne olan açılış programında çocukların heyecanı ve ortaya koydukları çalışmalar beğeni topladı.



Sergiyi tek tek inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, eserleri hazırlayan çocuklarla yakından ilgilenerek öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Çocukların sanata olan ilgisinin ve yeteneklerinin küçük yaşlarda desteklenmesinin önemine dikkati çeken Yazıcıoğlu, "Geleneksel sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılması adına çocuklarımızın böylesine anlamlı bir çalışmaya imza atması bizleri son derece mutlu etti. Her biri birbirinden kıymetli eserleri hazırlayan yavrularımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Tokat Belediyesi olarak çocuklarımızın kültürle, sanatla ve milli değerlerimizle iç içe yetişmesine büyük önem veriyoruz. Sergide emeği geçen Tokat Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi'nin değerli öğrencilerine ve kıymetli eğitimcilerimize teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimizi de Tokat Belediyesi Şehir Müzemizde açılan bu güzel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

