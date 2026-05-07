Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat Belediyesi çocuk gündüz bakımevinin hazırladığı ebru sergisi açıldı

        Tokat Belediyesi çocuk gündüz bakımevinin hazırladığı ebru sergisi açıldı

        Tokat Belediyesi çocuk gündüz bakımevinin hazırladığı ebru sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediyesi çocuk gündüz bakımevinin hazırladığı ebru sergisi açıldı

        Tokat Belediyesi çocuk gündüz bakımevinin hazırladığı ebru sergisi açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencileri tarafından hazırlanan ebru sergisi, Tokat Belediyesi Şehir Müzesi'nde düzenlenen programda açıldı. Serginin açılışını Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu gerçekleştirdi.

        Minik öğrencilerin geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru sanatına dair hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi, 7-8-9 Mayıs tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak. Renkli görüntülere sahne olan açılış programında çocukların heyecanı ve ortaya koydukları çalışmalar beğeni topladı.

        Sergiyi tek tek inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, eserleri hazırlayan çocuklarla yakından ilgilenerek öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çocukların sanata olan ilgisinin ve yeteneklerinin küçük yaşlarda desteklenmesinin önemine dikkati çeken Yazıcıoğlu, "Geleneksel sanatlarımızın gelecek nesillere aktarılması adına çocuklarımızın böylesine anlamlı bir çalışmaya imza atması bizleri son derece mutlu etti. Her biri birbirinden kıymetli eserleri hazırlayan yavrularımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Tokat Belediyesi olarak çocuklarımızın kültürle, sanatla ve milli değerlerimizle iç içe yetişmesine büyük önem veriyoruz. Sergide emeği geçen Tokat Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi'nin değerli öğrencilerine ve kıymetli eğitimcilerimize teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimizi de Tokat Belediyesi Şehir Müzemizde açılan bu güzel sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        Niksar Kaymakam Perçi, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
        Niksar Kaymakam Perçi, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi
        Tokat'ta çökme tehlikesi olan site duvarında önlem alındı
        Tokat'ta çökme tehlikesi olan site duvarında önlem alındı
        61 yıllık mezar taşı, şehidiyle birlikte Tokat'a geldi
        61 yıllık mezar taşı, şehidiyle birlikte Tokat'a geldi
        Şehit onbaşının cenazesi, 61 yıl sonra memleketi Tokat'ta getirilip defnedi...
        Şehit onbaşının cenazesi, 61 yıl sonra memleketi Tokat'ta getirilip defnedi...
        Tokatlı şehit 61 yıl sonra memleketinde defnedildi
        Tokatlı şehit 61 yıl sonra memleketinde defnedildi
        Almus'ta istinat duvarı çöktü
        Almus'ta istinat duvarı çöktü