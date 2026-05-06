Tokat Belediyesinin yenilenen trafik eğitim parkında miniklere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.



Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bir Kural, Bir Ömür Boyu Sürecek Fark Yaratır!" kampanyası kapsamında Tokat Belediyesi tarafından yenilenen trafik eğitim parkı kapılarını yeniden açtı.



1-7 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında başlayan eğitimlerde, ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimleri verilmeye başlandı.



Tokat Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde minik öğrenciler, trafik ışıkları, yaya geçitleri, emniyet kemeri kullanımı, bisiklet kuralları ve temel trafik işaretleri hakkında hem teorik hem uygulamalı bilgiler alıyor. Eğitici parkurlar üzerinde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar eğlenerek trafik kurallarını öğrenme fırsatı buluyor.



Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yenilenen trafik eğitim parkının çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.





Yazıcıoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Bir Kural, Bir Ömür Boyu Sürecek Fark Yaratır' kampanyasını çok kıymetli buluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın küçük yaşta trafik bilinci kazanması, kurallara saygılı bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Trafik kültürünün erken yaşta kazandırılması toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşımaktadır. Tokat Belediyesi olarak bizler de yenilediğimiz trafik eğitim parkımızda İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte 1-7 Mayıs Trafik ve İlkyardım Haftası kapsamında minik öğrencilerimize uygulamalı eğitimler veriyoruz. Eğlenirken öğrenen yavrularımızın trafik konusunda daha bilinçli hale gelmesini hedefliyoruz. Eğitimlerimiz belirlenen program çerçevesinde devam edecek. Emeği geçen tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza, kıymetli öğretmenlerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

