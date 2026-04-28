Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 zanlı yakalandı

Tokat merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalarda kente yasa dışı yollarla silah getirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Tokat, İstanbul, Sivas ve Konya'da 59 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 15 av tüfeği, seri numarası silinmiş 20 av tüfeği, 1977 tabanca mermisi, 14 tüfek dipçiği, 37 av tüfeği namlu kopuzu ve 20 av tüfeği tetik tertibatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri 44 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

