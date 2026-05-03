Tokat-Sivas kara yolunda heyelan meydana geldi. Tokat-Sivas kara yolu Geyraz 4 mevkisinde, kentte dün akşamdan bu yana süren yağmur nedeniyle dağdan kopan taş ve çamur parçaları yola düştü. Bir süre kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı. İl Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yolda önlemler alarak sürücülere uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.