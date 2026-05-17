Tokat Valiliği, Kelkit Çayı ve Yeşilırmak'ta yükselecek su seviyesine karşı uyardı
Tokat Valiliği, Kelkit Çayı ve Yeşilırmak'ta yükselecek su seviyesine karşı uyarıda bulundu.
Tokat Valiliği, Kelkit Çayı ve Yeşilırmak'ta yükselecek su seviyesine karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilde yağmurun etkili olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz sınırları içinden geçen tüm akarsu ve derelerde aşırı su yükselmesi meydana gelmiştir. Özellikle Kelkit Çayı ve Yeşilırmak’ta ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi beklendiğinden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yataklarına yaklaşmamaları, hayvanlarını riskli bölgelerden uzak tutmaları önemle rica olunur."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.