        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat Valiliğinden su taşkınlarına karşı uyarı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle su seviyelerinde artış yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bu kapsamda Kılıçkaya Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılmaktadır. Barajdan gerçekleştirilen su tahliyesi sebebiyle ilimiz Reşadiye, Niksar ve Erbaa ilçelerinden geçen Kelkit Çayı'nda önemli ölçüde su yükselmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı çevresinde dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yatağına yaklaşmamaları ve hayvanlarını riskli bölgelerden uzak tutmaları önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
