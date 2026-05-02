Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 02.05.2026 - 10:35
Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kar yağışı etkisini gösterdi.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı ilçe merkezinde de aralıklarla devam ediyor.
Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası'nda da kar yağışı etkili oldu.
